MADDALONI. Di casa in casa per tagliare i capelli. Parrucchiere abusivo multato dalla Polizia

Gli è costato caro…

MADDALONI – Nella mattinata odierna, in Maddaloni, in occasione dei servizi di controllo del territorio

predisposti dalla Polizia di Stato, per garantire il rispetto della normativa anti-contagio da Covid 19,



gli Agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni hanno provveduto a sanzionare un individuo,il quale svolgeva abusivamente l’attività di barbiere.In particolare, gli operatori di Polizia, nella periferia di Maddaloni, hanno notato un’auto sospetta ilcui conducente entrava all’interno di un’abitazione. Esperiti immediati accertamenti, i Poliziottiappuravano che l’autovettura apparteneva a un parrucchiere. Pertanto, a seguito di appostamento,hanno atteso che l’uomo uscisse dall’abitazione nella quale, circa due ore prima, era entrato.L’uomo non è riuscito a fornire alcuna valida motivazione della presenza in quella casa e portava alseguito gli attrezzi del mestiere. Pertanto, nei suoi confronti è stata elevata sanzione amministrativadi euro 533 come previsto dall’art. 4 D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, per violazione alla normativadi contenimento al Covid 19.