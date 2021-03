MADDALONI – Con ordinanza n. 6326 del 6 marzo, il vicesindaco di Maddaloni, Luigi Bove, ha disposto la chiusura degli uffici comunali, centrali e periferici, per domani, lunedì 8 marzo e martedì 9. La chiusura è stata decisa per poter proseguire l’azione di screening sanitario, con tampone molecolare, a tutti i dipendenti del municipio e dare la possibilità di continuare a lavorare in assoluta sicurezza.