MADDALONI (red.cro.) – Ustioni agli arti superiori e difficolt√† respiratorie. Sono queste le conseguenze patite dal signor Antonio, 55 anni, sfortunato protagonista dell’incendio avvenuta nella cucina del suo appartamento in via Moro, a Maddaloni. Pompieri e uomini del 118 sono giunti sul posto dopo la richiesta d’aiuto dei residenti dell’edificio, che si sono resi conto del rogo, causato da una fuga di gas. In seguito, i sanitari hanno trasferito l’uomo in ospedale.