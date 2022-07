MADDALONI – È stata distrutta da un rogo una auto parcheggiata in sosta in via Forche Caudine, a Maddaloni. La vettura si trovava fermata sotto alcuni alberi quando, per ora inspiegabilmente, ha preso fuoco.

Un incendio che ha immediatamente mostrato la prima conseguenza cioè del fumo nero e alto in tutta l’area attorno alla Suzuki in fiamme. Infatti, la strada statale 265 è diventata a dir poco impraticabile, irrespirabile, per le persone che si trovavano in zona.