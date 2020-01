MADDALONI (red.cro.) – E’ a tutti gli effetti una guerra tra i poveri quella scoppiata nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Maddaloni. In piazza don Salvatore D’Angelo, nota anche come Piazza della Pace (sic!), centro di lavoro per diversi parcheggiatori abusivi della zona, due di questi se le sono date di santa ragione, probabilmente per questioni di quote e di zone punto sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato locale.