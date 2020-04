MADDALONI. Il cimitero riapre da lunedì. Ecco le regole per visitare i propri defunti

Il sindaco Andrea De Filippo ha firmato l’ordinanza che consentirà l’accesso

MADDALONI – Da lunedì 4 maggio riapre al pubblico il cimitero di Maddaloni. Il sindaco Andrea De Filippo ha firmato l’ordinanza che consentirà l’accesso dal cancello principale e per il tempo strettamente necessario alla visita ai propri defunti, per un massimo di 40 visitatori per volta. I portatori di handicap,giustamente, avranno la possibilità di accedervi con un accompagnatore. I cittadini potranno accedere al camposanto solo se muniti di mascherine e guanti, rispettando il distanziamento sociale di un metro.

Inoltre saranno garantiti i servizi di trasporto, ricevimento salme, inumazione e tumulazione. In occasione dei funerali, l’accesso alla struttura sarà limitato ad un massimo di 15 persone.