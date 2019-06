MADDALONI. Il coraggio di Pasquale De Filippo. Il fratello del sindaco lancia la sua sfida al cancro. Operato in queste ore in Toscana

MADDALONI -(g.g.) Coraggio e serenità: Pasquale De Filippo, fratello del sindaco Andrea De Filippo, non ha voluto mantenere riservata la notizia, probabilmente perchè, da congiunto diretto, da primo consigliere di un sindaco che agisce in una città sofferente per gravissimi problemi di inquinamento ambientale, la sua può diventare una testimonianza di verità in grado di alimentare una coscienza rinnovata, una consapevolezza sulle tante malattie gravissime che, soprattutto quelle riguardanti le patologie tumorali, possono essere contenute, lavorando duramente sul risanamento, sulla bonifica dei tanti disastri, compiuti in questa terra in nome del dio danaro.

Con un post pubblicato sul suo profilo facebook, Pasquale De Filippo ha dato notizia di una vicenda personale delicata, che lo sta coinvolgendo totalmente in queste ore. “Sono stato chiamato da qualche giorno e per una pura casualità a dover affrontare una partita che non mi aspettavo di dover giocare.” Seguono i ringraziamenti per le centinaia di attestazioni di solidarietà ricevute dai maddalonesi in queste ore.

La partita è quella più difficile. Ma il fatto che sia tale non vuol dire che non possa essere vinta. E siamo sicuri, noi che lo conosciamo bene e che spesso lo abbiamo criticato per il modo iper-passionale e, in qualche circostanza, eccedente rispetto alle righe di demarcazione di un normale confronto politico, che Pasquale De Filippo ha un carattere duro e determinato al punto giusto per vincerla la sua battaglia con il male del secolo, anzi dei secoli, perchè ormai il cancro ha attraversato quello precedente ed è il negativo protagonista anche di quello attuale.

De Filippo è ricoverato in un ospedale toscano e sarà sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico.

Inutile dire che il sottoscritto e CasertaCe sono al fianco di chiunque lotti per una causa nobile, per chiunque dedichi la propria sofferenza alla testimonianza morale e civile. Per cui, forza Pasquale. Sappiamo che tuo fratello Andrea De Filippo è vicino a te e sappiamo bene che il sindaco di Maddaloni, proprio nel rapporto con questo fratello, riesce tutto sommato a dare il meglio di sè, sciogliendo il vincolo non scritto con quelle leggi della politica, dalle nostre parti non certo scritte da profeti del bene, che lo portano ad apparire, forse ad essere, in certi frangenti lontano dalla carne viva dei problemi vissuti dalle persone comuni.

