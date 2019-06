MADDALONI – Queste immagini, scattate nei primissimo pomeriggio, ritraggono l’ultimo intervento dei vigili del fuoco avvenuto in via Baldina a Maddaloni. Qualcuno ha pensato di bruciare della spazzatura e le fiamme, in breve tempo, si sono allargate, sviluppando un vero incendio, che è stato prontamente spento dai caschi rossi.