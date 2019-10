MADDALONI. Installazione slot machine. Al processo dei fratelli Marciano, i commercianti: “Mai ricevuto minacce”

MADDALONI – Hanno spiegato di non aver mai subito alcun tipo di intimidazione da parte degli imputati nell’udienza del processo a carico dei fratelli Pasquale e Giuseppe Marciano di Maddaloni. E’ ciò che hanno dichiarato i commercianti di alcuni esercizi dove risultavano installate le slot maschine delle ditte riconducibili ai due fratelli.

I Marciano erano noti sul territorio per essere gli installatori di macchinette e per questo motivo erano stati contattati dai commercianti. Nessuno ha riferito di presunte minacce e intimidazioni da parte dei Marciano. La tesi accusatoria ha quindi fortemente vacillato in udienza davanti alle deposizioni pressoché unanimi dei commercianti.