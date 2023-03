MADDALONI – Una Jaguar è finita in fiamme in via Cancello. L’automobilista era in corsa verso Maddaloni quando il motore si è incendiato per cause da accertare. Prima il fumo, poi le fiamme dal cofano, l’uomo ha fatto appena in tempo ad accostare e uscire dalla vettura.

Sul posto i Vigili del Fuoco.