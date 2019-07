MADDALONI – Stanotte una banda di ladri ha agito in via San Francesco d’Assisi a Maddaloni, nell’agenzia di scommesse GoldBet. I malviventi si sono aperti un varco usando un mezzo come ariete. Una volta nel locale è scattato l’allarme col fumo, che li ha costretti alla fuga. Sul posto la polizia. Danni ingenti alla struttura.