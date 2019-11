MADDALONI. LE IMPRESSIONANTI FOTO. Il crollo del palazzo dei Correra. Solo per fortuna non ci è rimasto sotto nessuno

MADDALONI – Siamo in grado di pubblicare le primo foto dell’impressionante crollo avvenuto in via Nino Bixio della casa di proprietà del fratello di Arcangelo Correra, di cui abbiamo già scritto e di cui stiamo seguendo tutte le fasi da almeno due ore.

Come si può vedere delle immagini, si è trattato di un crollo gravissimo e anche pericoloso.

Fortunatamente nessuna persona che magari circolava nei pressi, sia rimasta coinvolta. La fortuna ha voluto che il fatto sia accaduto nelle prime ore del pomeriggio di una domenica piovosa, quando la città è completamente deserta.