Litiga con la compagna e aggredisce i poliziotti con due katane giapponesi. ARRESTATO

CASERTA – Nella serata del giorno 2 febbraio, gli uomini del commissariato di ps Maddaloni, coadiuvati dal vice questore aggiunto Aldo Mannarelli hanno tratto in arresto De Lucia Daniele classe 83, perché colto in fragranza dei reati di minaccia, resistenza violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli operatori intorno alle 22:00 del 2 febbraio, ricevevano una telefonata dal 113, di portarsi in Caserta per una lite violenta in famiglia ed inoltre gli veniva comunicato che l’uomo in questione armeggiava con due katane giapponesi.

La polizia nell’immediatezza si portava sul posto dove constatava che quest’uomo a dorso nudo in stato di forte agitazione ed alterazione, si trovava nella corte di appartenenza ed alla vista degli operatori correva con le sciabole verso di loro con l’intenzione di colpirli, riuscendo a strappare una divisa ad un poliziotto ma con immensa professionalità gli operatori di polizia, riuscivano a disarmarlo ed a Porlo in sicurezza, ma lo stesso de Lucia colpiva con calci e pugni gli operatori che hanno riportato lesioni. Il de Lucia è una persona già nota alle forze dell’ordine per i medesimi reati.

Il motivo che avrebbe scatenato l’ira del de Lucia è che nella stessa serata avrebbe litigato con la compagna e tornato a casa distruggeva l’abitazione ed i suoi genitori dato lo stato forte di agitazione contattava la Polizia per paura di ritorsioni.

Il de Lucia Daniele veniva tratto in arresto in attesa di rito direttissimo, e nella giornata seguente, 3 febbraio, l’arresto veniva convalidato con traduzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua vetere.