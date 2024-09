MADDALONI. Nasconde la droga negli slip: ARRESTATO 26enne

Loading...

Il pusher ha spintonato i Carabinieri nel vano tentativo di sfuggire al controllo

MADDALONI – Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Tedesco, il 26enne di Maddaloni che, nella serata di ieri, martedì, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Maddaloni.

Era seduto su una panchina in Piazza Vittoria, in pieno centro di Maddaloni, ad attendere qualche “cliente” che lo avvicinasse per acquistare stupefacente quando i militari dell’Arma, in transito in quel centro e che conoscono il giovane quale persona dedita allo spaccio di stupefacenti, hanno deciso di controllarlo.

È stato poi l’atteggiamento nervoso e irrequieto assunto dal giovane durante il controllo che ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale nel corso della quale, all’interno degli slip, hanno trovato e poi sequestrato 2 buste in cellophane contenenti 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di gr. 3,50 e due pezzi di hashish del peso di gr. 1,20. gr.

Durante le fasi del controllo e della perquisizione, il 26enne ha spintonato i militari dell’arma nel vano tentativo di sfuggire al controllo.

Arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.