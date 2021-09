MADDALONI. No-vax trasportato al Covid Hospital. E’ grave

CASAPESENNA – E’ un 53enne no vax di Casapesenna, l’uomo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Maddaloni.

Poco dopo le 13 di oggi, è stato trasportato al Covid Hospital, con serissime difficoltà respiratorie a causa del contagio da covid. Stando a quanto emerso l’uomo non si era sottoposto alla vaccinazione e questo è bastato per accusare sintomi così gravi da obbligare al ricovero in codice rosso.

“Abbiamo coperto l’80% della popolazione target della provincia di Caserta con la prima dose del vaccino anti-Covid, e il 77% anche con la seconda dose”. Lo ha detto il dottor Michele Tari, dirigente dell’Asl Caserta e responsabile del controllo di gestione. “Su 104 comuni, 21 hanno superato l’80% per i richiami, altri 45 il 75%. Nella fascia 12/19 anni – ha aggiunto – siamo invece al 70% con prima dose e al 60% con la seconda”.