MADDALONI. Processo per la droga nelle palazzine. Ecco le richieste del procuratore generale per 12

MADDALONI – Si è svolto questa mattina il processo in Appello a carico di 12 persone accusato a vario titolo di spaccio nelle palazzine Iacp di Maddaloni. I difensori di Antonio Esposito alias o’ Sapunaro, di Fabio Romano e Aniello Zampella hanno chiesto l’assoluzione con la revisione completa della sentenza pronunciata in primo grado all’esito del processo con l’abbreviato. Si tornerà in aula alla fine di novembre quando termineranno le arringhe dei difensori ed è prevista la sentenza.

Pesantissime le richieste di pena invocate dal procuratore generale che ha chiesto la conferma del verdetto pronunciato al termine del primo grado di giudizio. Il pg ha chiesto 6 anni e mezzo per Pietro Belvedere, 31 anni di Maddaloni; 5 anni e 8 mesi per Vincenzo Cecere, 55 anni di Maddaloni; 7 anni e 2 mesi per Giuseppe Madonna, 27 anni di Maddaloni; 12 anni e 10 mesi per lo chef Antonio Mastropietro, 41 anni di Maddaloni; 13 anni e 8 mesi per Antonio Padovano, 42 anni di Maddaloni; 11 anni per Fabio Romano, 29 anni di Maddaloni; 10 anni per Antonietta Stefanelli, 44 anni di Maddaloni; 10 anni e 6 mesi per Antonio Tagliafierro, 30 anni di Maddaloni; 4 anni per Mariano Tagliafierro, 23 anni di Maddaloni; 7 anni per Biagio Tedesco, 27 anni di Maddaloni; 10 anni e 8 mesi per Aniello Zampella, 20 anni di Maddaloni; 20 anni per Antonio Esposito, alias ‘o Sapunaro.

L’inchiesta, partita in seguito all’omicidio di Daniele Panipucci, ha svelato l’esistenza di un sodalizio finalizzato allo spaccio di marijuana, cocaina ed hashish nelle palazzine della Cucciarella. Le indagini hanno anche mostrato come i pusher dovessero versare una quota per poter vendere stupefacenti nelle piazze di spaccio ed in particolare in quella del rione Iacp di via Cucciarella a Maddaloni, attività svolta con l’avallo del clan Belforte egemone nella zona di Maddaloni.