MADDALONI RIPULITA. Dopo l’articolo di CasertaCe scompaiono i cumuli in via Cucciarella, in viale della Libertà e al mercato ortofrutticolo

MADDALONI – Ci fa piacere constatare che CasertaCe risce a dare un contributo utile, positivo per la ricostituzione di un livello di vivibilità decente in quel di Madaloni.

In verità è una vecchia storia, è come se avessimo adottato affettuosamente questa città, tanto gloriosa nel passato, quanto afflitta da mille problemi nel presente. I cumuli di rifiuti le cui immagini avevamo pubblicato a corredo di un articolo piuttosto severo, uscito iera sera (LEGGI QUI). Sono scomparsi. Notiamo dal telefono che il vicesindaco Luigi Bove ci ha cercato per darci informazione. E per questo lo ringraziamo.

Poi, per carità, si può discutere di tutto. CasertaCe ha contribuito alla pulizia materiale delle strade con lo stesso spirito con cui qualche anno fa contribuì alla pulizia morale della politica locale.

Ma non abbiamo la verità in tasca. Ci confrontiamo. Il nostro obiettivo è quello di informare correttamente i cittadini sui motivi dell’ordinanza che ha vietato di sversare la frazione umida dei rifiuti. Vorremmo qualche delucidazione maggiore sui motivi per cui entrambe le imprese che gestiscono, chi la parte umida, chi la raccolta in quest’ultimo caso la Buttol, non riescono a sversare presso la piattaforma della società Gesia.

Speriamo che questa schiarita serale possa contribuire a far chiarezza anche su questo necessario esercizio di trasparenza.