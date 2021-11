MADDALONI. Si schianta contro il passaggio a livello, traffico ferroviario in tilt

MADDALONI – Traffico ferroviario rallentato tra Maddaloni e Cancello, dalle ore 8.42 alle ore 9.12 di questa mattina. I ritardi e le cancellazioni di alcuni treni sulla linea Caserta-Napoli sono stati causati dalla distrazione di un’automobilista che, per cause ancora in fase di accertamento, si è andato a schiantare contro il passaggio a livello. Come effetti sulla mobilità ferroviaria ci sono rallentamenti fino a 40 minuti per 5 Regionali, una corsa è stata cancellata, una limitata e una deviata via Aversa.