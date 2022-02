MADDALONI si stringe per il neonato positivo al COVID e ricoverato in ospedale

MADDALONI – C’è sicuramente tanta preoccupazione a Maddaloni, nonostante le condizioni non sembrino critiche, per il bambino di un anno originario della città alle porte di Caserta, rimasto contagiato dalla pandemia da coronavirus.

Il bambino, precedentemente in cura presso l’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, è stato trasferito al Moscati di Avellino, dove potrà seguire un trattamento specifico per i neonati che subiscono il contagio da covid.

Probabilmente, assieme a l’altro neonato originario di Cesa, questo piccolo bambino di Maddaloni è tra le persone colpite dal coronavirus di cui si registra l’età più giovane in provincia di Caserta. A proposito del contagio in Terra di Lavoro, ricordiamo che sono 479 nuovi casi di positivi al covid e ufficializzati dall’Asl, su 3.707 tamponi processati (PER LA TABELLA COMUNE PER COMUNE CLICCA QUI).