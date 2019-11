MADDALONI. Tragedia. Trovato morto dalla moglie

MADDALONI (Christian e Lidia de Angelis)– Tragedia, trovato uomo senza vita in casa. Ieri la terribile scoperta in una abitazione in via Libertà a Maddaloni, dove una donna, rientrata a casa, ha trovato il marito 76enne senza vita, forse colpito da un infarto improvviso che non gli ha dato scampo. Nonostante i soccorsi per il 76enne non vi è stato più nulla da fare. Sul posto oltre i sanitari anche i carabinieri, per accertare se l’uomo fosse stato vittima di un’azione violenta o se si è trattato di una fatalità, questa seconda ipotesi è quella più accreditata, un malore lo ha portato via all’affetto dei suoi cari.