MADDALONI Trasformazione digitale in Comune, finanziamento di 237mila euro per il passaggio in Cloud

MADDALONI Emesso il decreto di finanziamento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che assegna al Comune di Maddaloni 237mila euro per il passaggio al Cloud in modalità Software as a Service (SaaS) dei servizi approvati con Delibera di Giunta 103 del 31/05/2022 nell’ambito dei bandi per la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione previsti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A darne notizia è il vicesindaco Luigi Bove che ha seguito insieme all’Ufficio Informatica l’importante lavoro per poter partecipare ai bandi PNRR PA Digitale 2026. “Con grande soddisfazione – ha detto il sindaco Andrea De Filippo – il Comune di Maddaloni è stato ammesso al finanziamento che permetterà l’aggiornamento tecnologico necessario ad erogare nuovi modelli di interazione con il cittadino : istanze digitali per permettere al cittadino di usufruire di servizi direttamente da casa”.

L’adozione di un modello Cloud SaaS permette il miglioramento dei livelli di servizio, accessibilità, usabilità e sicurezza mediante l’adozione di servizi qualificati da AgID ( Agenzia per l’Italia Digitale ) in modalità web nativa. Il tutto rientra inoltre nel perimetro del progetto di razionalizzazione dei data center pubblici previsti dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione che gli Enti devono adottare a tutto vantaggio dell’ottimizzazione dei costi di gestione delle infrastrutture ICT.