MADDALONI. Travolse e uccise con la moto mamma 49enne. A processo militare 38enne

MADDALONI – Comincerà giovedì prossimo, 27 giugno, il processo per l’omicidio stradale di Angela Eliseo, la 49enne mamma di Maddaloni travolta e uccisa da un centauro in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Era il 31 maggio dello scorso anno quando l’uomo, Luigi Giaquinto, 38enne di Valle di Maddaloni, appartenente all’Esercito Italiano, sfrecciava in via Capillo, intorno alle 13, in pieno centro storico, prendendo in pieno sulle strisce pedonali la donna, uccidendola sul colpo. Nel processo, che avrà luogo nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo dovrà rispondere di omicidio stradale