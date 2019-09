MADDALONI (red.cro.) – Nella giornata di oggi i militari dell’Arma sono intervenuti in via Campolongo per mettere fine un’aggressione che si stava consumando in un appartamento.

I carabinieri hanno fermato in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni Antonio Di Iulio, 40 anni. L’uomo è accusato di aver aggredito due congiunte, mandandone una all’ospedale. Non si tratterebbe nemmeno del primo caso visto in passato ci sono già state altre segnalazioni.