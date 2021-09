Madre di due figli muore a 50 anni

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla dolcissima madre Teresa Pagano 50 anni. Una dolorosa perdita per due comunità quella aversana dove la donna viveva con la famiglia e quella santantimese luogo di origine della 50enne. Teresa Pagano, moglie di Giosuè De Gaetano e madre amorevole di Alessandro e Giulio, è volata via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane. I funerali si celebreranno oggi alle 17:00 presso la Parrocchia SS. Annunziata a Sant’Antimo mentre alle 10 è allestita la camera ardente ad Aversa presso la Casa funeraria Ital Funeral. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Pagano/De Gaetano.