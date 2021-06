Madre e figlia investite davanti al Decò. Muore 40enne

SAN NICOLA LA STRADA – Tragedia poco prima delle 20 di questa sera alla rotonda tra via Italia e via Milano a San Nicola la Strada davanti al supermercato Decò. Due persone, mamma e figlia, sono state travolte da un’auto 50 alla cui guida c’era un ragazzo. Entrambe sono rimaste sull’asfalto, sbalzate dopo il violento impatto. All’arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna, 40 anni, sono sembrate immediatamente serissime. Trasferite in ospedale, la 40enne è deceduta dopo poco, mentre la bambina ha riportato qualche lezione e graffi.

Ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire quanto accaduto.