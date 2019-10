MAESTRA A PROCESSO. In aula parla la mamma di un’alunna: “Ecco cosa succedeva in classe…”

RECALE – E’ stata ascoltata oggi in aula, una delle mamme che ha fatto scattare l’indagine sui maltrattamenti che la maestra 65enne Rosa Vallone infliggeva ai suoi alunni della prima elementare della scuola Giovanni Falcone di Recale. La donna, in udienza, ha raccontato che sua figlia le riferiva di urla continue e di un clima teso in classe.

La maestra fu denunciata a seguito delle continue segnalazioni dai parte di genitori e della dirigente scolastica dell’istituto. Sono state poi le immagini registrate dalle telecamere piazzate dai carabinieri, a dare conferma delle violenze subite dai bimbi. Si parla di schiaffi, tirate di cappelli e strattonamenti, uno dei quali ha causato lesioni alla spalla di una bambina.

L’udienza è stata aggiornata a marzo quando saranno ascoltati altri genitori.