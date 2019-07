MAESTRA A PROCESSO. Schiaffi, insulti e strattonamenti a scuola. Ascoltato il maresciallo dei carabinieri

RECALE – Continua il processo alla maestra Rosa Vallone, 64enne, accusata di maltrattamenti sui suoi alunni della scuola elementare “Falcone” di Recale. In aula, oggi, sono stati ascoltati due testi: il consulente che ha trascritto le intercettazioni delle cimici e dei video registrati in classe e il maresciallo dei carabinieri Nero, che ha condotto le indagini.

La donna fu denunciata alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere a seguito delle segnalazioni di genitori e dirigente scolastica per i maltrattamenti perpetrati nei confronti dei bambini. In aula, come si è accertato dai video acquisiti, la donna era solita a insultare, minacciare, schiaffeggiare e strattonare i piccoli durante le lezioni. Addirittura, in un episodio in particolare, lo strattonamento continuo ha prodotto delle lesioni ad una spalla ad una bambina.