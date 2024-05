Maestra di ballo scomparsa da sei giorni, ritrovata nel Casertano: si indaga per sequestro

Non si avevano sue notizie da domenica scorsa

CASTEL VOLTURNO – È stata ritrovata a Castel Volturno Milena SantiRocco insegnante di danza scomparsa da Lanciano in Abruzzo. Il ritrovamento ieri poco dopo le 21 nei pressi di piazza Annunziata. La 54enne e’ entrata in un bar della zona chiedendo di fare una telefonata a fine di tranquillizzare i familiari. Sul posto si sono portati gli agenti di polizia del locale commissariato la donna aveva fatto perdere le sue tracce domenica scorsa. Il legale: “Si indaga per sequestro” Il legale della famiglia, Antonio Cozza, spiega infatti: “Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona e in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni. I familiari ringraziano le forze dell’ordine, tutte le persone, i media che si sono impegnati nelle ricerche. In queste ultime ore stanno circolando notizie su quanto potrebbe esserle accaduto, che finora non hanno trovato conferma. I familiari aspettano con ansia il ritorno a casa di Milena e solo dopo aver parlato con lei potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quento realmente successo”.