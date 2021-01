COVID. Il report del Ministero: “Mafia e Camorra vogliono infilarsi nella distribuzione dei Vaccini”

CASERTA – Esiste il pericolo che clan mafiosi si infilino nella catena di distribuzione del vaccino contro il covid-19. A rivelarlo è il quarto report l’organismo di monitoraggio istituito dal capo della polizia su rischio infiltrazione mafiosa nella nostra economia.

Dopo l’allarme lanciato qualche settimana fa dall’Interpol, attraverso il suo segretario Jurgen Stock, il Viminale ha sottolineato l’obiettivo della criminalità organizzata di sfruttare l’emergenza sanitaria per poter così accedere alle misure di sostegno economico. Ma non solo, viene messa nero su bianco anche la possibilità che mafia, camorra e altre organizzazioni possano immettersi in quei servizi di sanificazione, vendita di farmaci e dispositivi di protezione, che in questi mesi sono stati affidati in maniera diretta, a causa della necessità di compiere acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni nel minor tempo possibile.