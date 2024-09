MALAMOVIDA A CASERTA: rissa in piazza Correra teatro dell’omicidio di Gennaro Leone

Loading...

Piazza Correra dove ,nell’estate del 2022, fu accoltellato a morte il giovane Gennaro Leone

CASERTA – Rissa nella movida di piazza Correra a Caserta nella notte fra sabato e domenica. Ad affrontarsi, per motivi ancora da chiarire, due gruppi di giovani

Sul posto ieri si sono precipitati, su segnalazione di alcuni residenti, i carabinieri e anche la polizia locale ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Segnalazioni di disagi e inquinamento acustico da parte dei cittadini anche in via Crispo e corso Trieste oltre alle solite via Ferrante, via Maielli e via Mazzocchi, dove i locali hanno diffuso musica ad alto volume fino alle quattro.

