Malore durante la messa, donna si accascia sui banchi della chiesa - CasertaCE

SAN NICOLA LA STRADA (Christian e Lidia de Angelis) – Tanta paura stamani nella chiesa di Santa Maria della Pietà, alla Rotonda di San Nicola la Strada.

Un’anziana parrocchiano si è sentita male ed è svenuta durante la messa. Grande è stato lo spavento per il sacerdote che stava celebrando la funzione e per i fedeli.

L’episodio si è verificato verso le 9 di questa mattina. La donna, come consuetudine, si è recata in chiesa per la messa. Mancava poco al termine della funzione quando l’anziana, improvvisamente, ha avvertito un malore e si è accasciata sul banco, forse a causa del forte caldo di questi giorni. L’anziana è stata subito soccorsa dai fedeli. Uno di loro ha avvertito gli operatori del 118. In un primo momento sembrava che le condizioni della donna fossero davvero gravi, ma per fortuna poi si sono rivelate più lievi. Sul piazzale della chiesa è giunta l’ambulanza con il medico per le prime cure dell’anziana. Successivamente è stato trasportata all’ospedale.