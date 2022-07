PIEDIMONTE MATESE – Luigi Pugliano, 45 anni di Piedimonte Matese è stato stroncato da un malore improvviso. E’ successo in un condominio di via Moro. L’uomo si era recato a pranzo da un vicino di casa e poco dopo è stato colpito dal malore fatale. Inutili i soccorsi. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.