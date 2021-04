Malore fatale mentre pranza con i colleghi. L’ultimo saluto a Luigi, morto a soli 40 anni

SAN MARCELLINO/CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali di Luigi Coronella 40anni. Si sono celebrati i funerali del conosciuto e benvoluto Luigi, un simpatico e onesto camionista di 40anni che è deceduto a seguito di un malore fatale, mentre era a tavola con i colleghi in una trasferta di lavoro in Toscana lunedì 29 marzo. Appena appresa la notizia le due comunità sono rimaste attonite per la prematura dipartita. Luigi era molto noto e apprezzato da tutti, era sempre sorridente, gentile e disponibile, la sua dipartita è molto dolorosa per tutti amici e parenti.

La funzione religiosa si è svolta ieri pomeriggio l’estremo saluto col rito funebre poi è stato sepolto nel cimitero di San Marcellino. Questo il toccante addio di un suo amico L.C.”Non ho nessuna foto ricordo con te perché forse bastava solo che ci affacciavamo dal balcone e salutarci a nostro modo “compà Giggì” e poi “si u megl parent che teng”anche se non abbiamo avuto modo di viverci in fondo abbiamo avuto un legame imprescindibile dato dall’ononimia.Ora che non ci sei più riflettendoci a fondo ho capito che non era solo omonimia ma una questione di chimica.Sono sicuro che,prima o poi, ci rivedremo e con il sorriso che ci ha sempre contraddistinto ci saluteremo con “compà giggì, sì u megl parente che teng.Cià giggì“.