Malore improvviso: muore nel sonno a soli 31 anni

Oggi l’ultimo saluto

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Stroncata da un infarto muore nel sonno a soli 31 anni. La tragedia si è consumata il primo giorno dell’anno. Alessandra Russo, originaria di Casapesenna ma residente a San Cipriano d’Aversa, dormiva quando il suo cuore ha smesso di battere. Quando i familiari si sono resi conto di quanto stesse accadendo e hanno provato a svegliarla, era ormai troppo tardi. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I funerali, così come anticipato in un nostro articolo di ieri saranno celebrati oggi pomeriggio, 3 dicembre, alle 14, 30 nella chiesa di Santa Croce a Casapesenna.