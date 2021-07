Malore improvviso stronca il coordinatore de “I Lupi del Vairo”

VAIRANO PATENORA – Un lutto scuote la comunità di Vairano Patenora. Si è spento per un malore improvviso Giuseppe Marandola, coordinatore del gruppo di volontari “I Lupi del Vairo”. “Ieri sera un fulmine a ciel sereno ci ha scosso profondamente TUTTI, all’improvviso ci hai lasciato. Sei stato un punto di riferimento importante per tutta Vairano, per i tuoi Lupi, per l’associazionismo, per il volontariato per la cultura. Ci mancherai come amico e come cittadino impegnato nel sociale ci mancherà la tua disponibilità ed il tuo sorriso sornione. CIAO PEPPE BUON VIAGGIO !” scrive l’amministrazione comunale sul profilo ufficiale. Quando è stato colto dal malore si trovava all’interno della sua abitazione nella frazione di Scalo. Immediato l’intervento dei sanitari ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.