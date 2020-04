ORTA DI ATELLA – Un 60enne di Orta di Atella è stato trovato morto ieri mattina in zona via Atellana. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Allertati anche i carabinieri. E’ stato richiesto il tampone, anche se non sono stati rilevati sintomi da coronavirus.