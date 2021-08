Malore in acqua per una giovane mamma. Salvata insieme al figlio da due bagnanti

CELLOLE – Malore in mare per giovane madre, salvata da due persone. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi su una spiaggia di Baia Felice, frazione di Cellole. Una donna di circa 40 anni nonostante le forti correnti si è avventurata in acqua con il figlioletto di 10 anni, è stato quest’ultimo a richiamare l’attenzione di due persone che li hanno tratti in salvo. La donna è stata colta da un malore improvviso e il piccolo a bordo di un canotto ha cominciato a sbracciarsi attirando l’attenzione di un giovane distante pochi metri da loro che con l’aiuto di un carabiniere libero dal servizio hanno raggiunto i due riportando rispettivamente il figlio e poi la donna, con l’ausilio di una tavola da surf del carabiniere, a riva.