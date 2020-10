Malore in casa per l’ex sindaco. Muore Nicola Pagano

TRENTOLA DUCENTA – Un malore improvviso, forse un infarto. Così è deceduto, nel tardo pomeriggio di oggi, a Trentola Ducenta nella sua abitazione, Nicola Pagano, 60 anni, ex sindaco della cittadina dell’Agro Aversano e in passato anche diverse volte consigliere comunale di opposizione. Il medico di famiglia si è precipitato ed ha praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A quanto si apprende, però, i mezzi di soccorso del 118 sarebbero giunti con un defibrillatore circa un’ora dopo la prima chiamata, quando ormai la situazione era precipitata. Per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.