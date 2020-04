SAN FELICE A CANCELLO – Paura a San Felice a Cancello per un’anziana del posto. La donna non rispondeva al telefono e questo è bastato per mandare in allarme i familiari e sfondare la porta. L’anziana è stata ritrovata a terra in stato confusionale. Sul posto gli operatori del 118 per accertare le condizioni di salute della donna.