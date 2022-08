Malore in spiaggia per un 50enne: corsa in ospedale

SESSA AURUNCA/CAPUA – Grande spavento, questo pomeriggio, su una spiaggia di Baia Domizia. Un 50enne capuano è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia. Tempestivo è stato l’intervento del bagnino, allertato dai presenti in spiaggia, e l’uso di un defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’equipe medica. Trasportato in ospedale dove risulterebbe ancora ricoverato e monitorato. Non è da escludere l’ipotesi che alla base dell’infarto possano esserci le elevate temperature che in questi ultimi giorni stanno interessando la nostra provincia.