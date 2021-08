Malore in strada, muore donna 77enne

SPARANISE- Caldo killer, avverte un malore in strada, si accascia a terra e muore. E’ accaduto in via Giuseppe Garibaldi. La vittima, una donna di 77 anni, stava tranquillamente camminando in strada quando ha accusato un malore improvviso. Non si conoscono le cause del decesso. Alla base del malore potrebbe esserci il forte caldo che in questi ultimi giorni attanaglia la nostra provincia con temperature di 39-40 gradi centigradi. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.