Malore per un centauro in sella alla sua moto. Si accascia e muore

CARINOLA – E’ stato colpito da un malore, che non gli ha lasciato scampo, mentre era in sella alla sua moto. E’ deceduto così, un ragazzo di circa 25 anni, sprovvisto di documenti, mentre stava percorrendo Casanova, una frazione di Carinola. Il giovane accasciatosi a terra subito dopo essersi fermato, è stato soccorso nell’immediato, da alcune persone presenti ma che non hanno potuto far nulla per il giovane, morto sul colpo. I sanitari ne hanno constatato il decesso mentre i carabinieri, giunti sul posto, stanno procedendo all’identificazione. La salma sarà trasferita a breve all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.