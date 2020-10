I danni del MALTEMPO. Alberi crollati lungo le strade

CASERTA/AGRO AVERSANO – Il maltempo che sta imperversando in queste ore ha fatto crollare un albero sulla carreggiata di via Collecini a Caserta. I residenti hanno sentito un forte boato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Situazione critica anche in agro aversano. A Parete, in località Tre Ponti, un altro arbusto si è abbattuto lungo la Provinciale. Problemi anche a Villa Literno e Castel Volturno dove si segnalano allagamenti e traffico in tilt.