LE FOTO. MALTEMPO, disastro a CASERTA. Alberi e pali della pubblica illuminazione giù come birilli. Domani scuole chiuse. STRADA PER STRADA LA MAPPA DEL DISASTRO

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diversi comuni in particolare a Caserta città per la caduta di grossi alberi e di alcuni pali della pubblica illuminazione caduti più per l’incuria che per la forza del vento

CASERTA – Numerosi i danni e i disagi causati dalle forti raffiche di vento che, in queste ore, hanno sferzato tutto il casertano a partire da Caserta.

All’Iss “Giordani” un grosso pino è caduto sfondando il muro perimetrale dell’istituto e finendo in via Laviano (CLICCA E LEGGI) rimasta chiusa, questa mattina, per le operazioni di rimozione.

Al liceo Manzoni dove era in corso l’Open Day un albero è finito su cinque auto in sosta nel viale interno così come scritto in un nostro precedente articolo (CLICCA E LEGGI) .

Le violente raffiche di vento hanno contribuito alla caduta degli arbusti, a riprova della fragilità del patrimonio vegetale della città capoluogo e della scarsa manutenzione. Numerosi anche i pali della pubblica illuminazione caduti più per l’incuria che per il forte vento in vicolo Trinchera, in via Ricciardi, al Rione Tescione, così come si evince dalle foto che alleghiamo in calce a quest’articolo.

Domani molte scuole resteranno chiuse in diversi Comuni per poter consentire le verifiche di eventuale danni alle strutture. Hanno già firmato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole i sindaci di Caserta, San Nicola La Strada, Marcianise, Capodrise, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello, Casaluce, Trentola Ducenta

