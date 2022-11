Seguiranno aggiornamenti

SANTA MARIA A VICO/CERVINO – I carabinieri del comando provinciale di Avellino questa mattina stanno eseguendo due misure cautelari nei confronti di due operatrici socio sanitarie (OSS) R.M.G., 54 anni residente in via Nazionale a Santa Maria a Vico e una 33enne di Cervino. L’accusa è di maltrattamenti ai danni di anziani ricoverati presso una casa di riposo in Cervinara.