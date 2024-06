Maltrattamenti in famiglia: cambia la misura per un 41enne di CASERTA

Accolta l’istanza presentata dal difensore

CASERTA – Condannato per maltrattamenti in famiglia va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere Benedetta De Risi che ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare avanzata dal legale di L.V. 41enne di Caserta

L’uomo sta scontando una condanna per maltrattamenti in famiglia con il fine pena fissato a gennaio dell’anno prossimo. Da quanto si apprende, il 41enne avrebbe maltrattato la figlia che, dopo la denuncia dei fatti, non avrebbe più avuto contatti con il padre. Per l’uomo si sono così aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove si trovava ristretto fino all’accoglimento dell’istanza del difensore che ne ha disposto il cambio di misura