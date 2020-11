CASAPESENNA – Dopo 6 anni esatti è tornato l’incubo per il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa. Tre malviventi, infatti, durante la notte scorsa, hanno tentato di fare irruzione nella sua casa ma, per fortuna, l’allarme li ha messi in fuga.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i ladri e dalle immagini registrate i carabinieri hanno scoperto che prima di scappare si sono nascosti nella scuola media.