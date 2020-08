Mamma e figlia rischiano di affogare trascinate dalla corrente. Militare-eroe si tuffa e le trae in salvo

SPARANISE/MARINA DI MINTURNO – Si è tuffato nelle acque del lido Chiosco Baia D’Argento a Marina di Minturno, senza pensarci due volte, traendo in salvo due turiste, mamma e figlia, che stavano facendo un bagno tranquillamente quando la corrente le ha trascinate a largo. Stiamo parlando del sergente maggiore dell’Esercito Eliseo Vitaliano Ricca, attualmente in servizio all’ufficio autonomo lavori genio militare per il Ministero della Difesa a Roma. In suo aiuto anche il bagnino della struttura.

Quando il militare è giunto sulla spiaggia con la bimba tra le braccia è stato accolto dall’applauso degli altri bagnanti che hanno assistito al salvataggio.

Anche la madre è giunta a riva sana e salva. Una giornata di relax a mare stava per trasformarsi in tragedia. Solo grazie al coraggio e l’impegno di questi due uomini che per le due vittime di questa avventura, questo grande spavento resterà, per fortuna, solo un ricordo.