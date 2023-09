“Mamma, ho bisogno di un nuovo cellulare”, la nuova truffa viaggia su Whatsapp

Spacciandosi per la figlia, si sono fatti accreditare 750 euro.

CASERTA/CASAL DI PRINCIPE. Denuncia a piede libero per due truffatori, identificati e rintracciati dagli agenti della Polizia di Stato: si tratta di un 56enne ed un 30enne di Casal di Principe che si erano fatti accreditare la somma di 750 euro da un 68enne di Ariano Irpino spacciandosi per la figlia che aveva bisogno del denaro per acquistare un nuovo telefono cellulare. Tutti gli indagati hanno precedenti analoghi per truffa.

La vittima ha riferito alla polizia di essere stato contattato tramite Whatsapp, da una persona che, asserendo di essere la figlia, chiedeva un’ingente somma di denaro per l’acquisto di un nuovo telefonino in sostituzione di quello vecchio non più funzionante. L’uomo, ignaro di essere finito nel mirino dei truffatori, procedeva immediatamente ad effettuare il versamento non andato a buon fine tant’è che veniva nuovamente contattato al fine di effettuare un bonifico, questa volta riuscito, su un conto Mooney. Contattata la figlia, completamente estranea all’accaduto, l’anziano signore ha però compreso di essere stato raggirato.