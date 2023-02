Mamma, padre e due bimbi intossicati dal monossido di una bombola. Sono gravi

Dopo un primo ricovero all’ospedale di Piedimonte Matese si è reso necessario il trasferimento, per tutti, in altre strutture sanitarie data la gravità delle loro condizioni

SANT’ANGELO DI ALIFE – Una famiglia di 4 persone, mamma, padre e due figli di 2 mesi e 7 anni, residente lungo la strada provinciale Sannitica nei pressi del caffè De Paris, è rimasta intossicata da monossido di carbonio durante la notte. I motivi sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma sarebbero legati all’utilizzo di una stufa. Sul posto in sanitari del 118. Dopo un primo soccorso all’ospedale di Piedimonte si è reso necessario il trasferimento dei genitori all’ospedale di Salerno, per camera iperbarica, e al Santobono di Napoli per i due bambini. Versano tutti in gravi condizioni.